Perché il 2016 è di moda e i social sono tornati indietro di dieci anni

(Adnkronos) – Il 2026 sembra aver scelto di fermare l'orologio per guardarsi indietro. Un'ondata di nostalgia digitale sta travolgendo le piattaforme social, portando i volumi di ricerca per il termine "2016" su TikTok a un incremento del 452% in una sola settimana. Non si tratta di un interesse passeggero, ma di un fenomeno strutturato che conta oltre 1,7 milioni di post sotto l'hashtag dedicato e più di 56 milioni di video che utilizzano filtri rosati e sgranati, progettati per replicare l’estetica di Instagram di dieci anni fa. Anche il settore musicale riflette questa tendenza in modo inequivocabile: Spotify ha registrato un aumento del 71% nelle playlist a tema 2016, segnando il ritorno prepotente in classifica di brani come Lush Life di Zara Laon, rientrata nella top 40 britannica a un decennio esatto dal suo debutto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Nel 2016 si nota un ritorno alle origini dei social media, con la Generazione Z che preferisce adottare modalità e contenuti simili a quelli di dieci anni fa. Mentre l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie avanzano, molti giovani utenti riscoprono un modo di interagire più semplice e autentico, riportando l’attenzione a pratiche e stili di comunicazione più essenziali. Questo fenomeno rivela un desiderio di autenticità e di ritorno alle radici digitali.

