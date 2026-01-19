Pera IGP alla ribalta | boom di notorietà e vendite in aumento

Le Pera IGP stanno vivendo un momento di crescente attenzione, con un aumento delle vendite e della notorietà. Il Consorzio si concentra su strategie di comunicazione mirate, ampliando la presenza nel settore Horeca e coinvolgendo nuovi consumatori. Questi passi intendono rafforzare il posizionamento del frutto certificato, valorizzando le sue caratteristiche e consolidando il suo ruolo nel mercato italiano.

CRESCONO le vendite di prodotto certificato mentre il Consorzio punta su comunicazione, Horeca e nuovi consumatori per rafforzare il posizionamento del frutto. La pera IGP guarda al futuro e lo fa ripartendo dal territorio più vocato di tutti. D’altra parte, tra le province di Ferrara, Modena, Bologna, Ravenna e Reggio Emilia si coltivano oltre il 60% delle pere italiane, ed è proprio qui che il comparto sta provando a ricostruire basi solide per il rilancio di questa produzione tipica, puntando su identità, organizzazione e mercato. È in questo contesto, che il Consorzio della Pera dell’Emilia-Romagna IGP ha scelto di rafforzare il proprio ruolo, facendo della certificazione e della comunicazione due leve centrali per ridare valore a una filiera storica e rimettere al centro il prodotto, prima ancora dei volumi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

