Pendolari in difficoltà | guasto a Porta Garibaldi rallenta la Bergamo-Milano

TRENI. Ritardi fino a 60 minuti e cancellazioni per un guasto alla linea ferroviaria nei pressi di Milano Porta Garibaldi nella mattinata di lunedì 19 gennaio tra le 7 e le 9. Mattinata di disagi per i pendolari sulla linea Bergamo-Milano. Lunedì 19 gennaio, la circolazione ferroviaria è risultata rallentata a causa di un guasto alla linea nei pressi della stazione di Milano Porta Garibaldi. Il problema ha avuto ripercussioni dirette sui convogli utilizzati quotidianamente da lavoratori e studenti della provincia di Bergamo, con ritardi medi fino a 60 minuti, variazioni di percorso e diverse cancellazioni, soprattutto nella fascia oraria 7-9. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

