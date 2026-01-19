A Cortina, in vista della Milano Fashion Week Uomo e di Milano-Cortina 2026, si sono riuniti personaggi noti e famiglie, tra cui Pellegrini con il pancino e la famiglia Hunziker. L’evento anticipa l’atmosfera di grande fermento che si svilupperà con le divise ufficiali e le collaborazioni di rilievo, come quella di EA7 Emporio Armani, partner e Official Outfitter di Italia Team ai prossimi Giochi Olimpici Invernali.

Ci siamo, manca sempre meno a Milano Cortina 2026 e in attesa di vedere indossate le divise ufficiali alla cerimonia di apertura anche l’universo della moda è già in gran fermento: protagonista assoluto dell’evento sarà EA7 Emporio Armani, che ai Giochi Olimpici Invernali del prossimo febbraio sarà partner e Official Outfitter dell’Italia Team, e inoltre Olympic and Paralympic Eyewear Partner della manifestazione. In piena Fashion Week Uomo è infatti stato proprio il rinomato brand ad animare la serata milanese, radunando sportivi di oggi, glorie del passato e volti del mondo dello spettacolo tutti agghindati a festa per celebrare l’atmosfera olimpica: non sono certo mancati all’appello Federica Pellegrini, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, ma nemmeno Michelle Hunziker, Giuliano Sangiorgi, Gianna Nannini e Tedua. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pellegrini con pancino e famiglia Hunziker al completo a Cortina per la Milano Fashion Week Uomo

Pitti Uomo al via con 750 marchi, poi la Fashion Week di Milano: la moda cerca il rilancio dopo un 2025 da dimenticare

Pitti Uomo apre i battenti con la partecipazione di 750 marchi, segnando l'inizio della stagione della moda maschile in Italia. A seguire, la Fashion Week di Milano conferma il suo ruolo centrale nel panorama fashion internazionale. Dopo un 2023 difficile, il settore si concentra su incontri, ordini e segnali di ripresa, offrendo un quadro aggiornato e concreto delle tendenze e delle opportunità del settore.

In occasione della Fashion Week Uomo, Vogue e GQ presentano Montagna Milano in collaborazione con K-Way

Durante la Fashion Week Uomo, Vogue e GQ uniscono le forze per celebrare lo stile e la cultura delle montagne italiane con Montagna Milano. Un'opportunità unica per scoprire la bellezza alpina e partecipare a talk esclusivi, in un evento che unisce moda, tradizione e la raffinatezza della Dolce Vita in Montagna. Non perdere questa occasione, registrati ora e vivi un'esperienza indimenticabile.

