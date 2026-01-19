Peggiori delle minacce Usa Crosetto boccia i controdazi Ue

Il ministro Crosetto ha espresso critiche nei confronti delle controdazioni europee ai dazi statunitensi, valutandole come una delle risposte peggiori possibili. Con una stima di circa 93 miliardi di euro, queste misure sono viste come una strategia che potrebbe arrecare più danni che benefici, sottolineando l’importanza di valutare attentamente le ripercussioni economiche delle scelte commerciali tra Europa e Stati Uniti.

Mettere in campo controdazi europei agli Stati Uniti per una cifra che sarebbe di circa 93 miliardi di euro, "è il modo peggiore per rispondere. Innescare una gara a chi fa più male all'altro, tra alleati, non può che portare a disastri. Lo ripeto, servono calma, razionalità, pazienza". Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo a un post del senatore leghista Claudio Borghi che commenta la notizia bollandola come "La nave dei folli.". "Concordo", scrive Crosetto in testa alla sua risposta. Ma cosa aveva detto Borghi? "La nave dei folli.". Aveva scritto su X il senatore della Lega Claudio Borghi, commentando la notizia riportata dal Financial Times secondo cui l'Ue sarebbe pronta a rispondere ai dazi annunciati da Trump verso quei Paesi che hanno inviato propri militari in Groenlandia con dazi per 93 miliardi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Peggiori delle minacce Usa". Crosetto boccia i controdazi Ue Groenlandia, l’Ue valuta controdazi nei confronti degli Usa

L’Unione europea valuta l’ipotesi di imporre controdazi per circa 93 miliardi di euro come risposta alle misure commerciali degli Stati Uniti. Donald Trump ha aumentato le tariffe doganali su alcuni beni, passando dal 10 al 25 per cento, in reazione alle tensioni legate all’eventuale annessione della Groenlandia. La situazione evidenzia le tensioni tra le due parti nel contesto delle questioni geopolitiche e commerciali. I controdazi da 93 miliardi, il «bazooka» anti-Usa: l’Ue prepara la risposta all’assalto di Trump. Tajani: «L’Italia cercherà di mediare»

L’Unione Europea sta considerando un’azione di risposta ai potenziali dazi statunitensi, valutando controdazi per un valore di 93 miliardi di euro. La strategia mira a contrastare le minacce di Donald Trump e difendere gli interessi europei, con l’Italia che si impegna a svolgere un ruolo di mediazione, come sottolineato dal ministro Tajani. La situazione evidenzia le tensioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Groenlandia, Guido Crosetto boccia i dazi Ue: "Peggiori delle minacce Usa" - Mettere in campo controdazi europei agli Stati Uniti per una cifra che sarebbe di circa 93 miliardi di euro, "è il modo peggiore per ... iltempo.it

Borse in rosso dopo le minacce di #Trump di dazi per la #Groenlandia. Milano e Francoforte le peggiori. L’UE convoca per il 27 un vertice straordinario per le contromosse. Trump in una lettera attacca la Norvegia “Senza Nobel, posso non pensare più solo all - facebook.com facebook

Borse in rosso dopo le minacce di #Trump di dazi per la #Groenlandia. Milano e Francoforte le peggiori. Trump in una lettera attacca la Norvegia “Senza Nobel, posso non pensare più solo alla pace”. Gli aggiornamenti sui social di Radio1. #GR1 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.