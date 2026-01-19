Alfredo Pedullà analizza le possibilità di mercato del Napoli a gennaio, evidenziando che il club può acquistare giocatori da circa 20 milioni di euro solo a prestito. Secondo il giornalista, è improbabile che il Napoli ottenga Lookman con queste condizioni. Inoltre, En-Nesyri è ormai un nome sotto osservazione, entrando nelle strategie di mercato del club azzurro.

Il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, attraverso il proprio canale YouTube, ha parlato del mercato di gennaio del Napoli e delle strategie che il club azzurro potrebbe mettere in atto «Da oggi En-Nesyri è un uomo mercato. Al Napoli piace parecchio. Ma il Napoli può fare delle operazioni in prestito con diritto di riscatto in entrata, in presenza di uscite in prestito con diritto di riscatto. E le uscite di oggi sono in prestito con diritto di riscatto, anche se oneroso. Noa Lang, promesso sposo del Galatasaray; Lucca, che deve dare risposta al Nottingham Forest; con il Pisa che ancora spera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pedullà: «Il Napoli può prendere giocatori da 20 milioni, ma solo in prestito. Difficile che gli diano Lookman così»

Su Lang Roma e Galatasaray, ma il Napoli ha necessità di fare cassa e prendere 26-27 milioni (Pedullà)

Sul fronte mercato, si intensificano le voci riguardanti Noa Lang, con il Galatasaray interessato a ingaggiarlo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club turco sarebbe pronto a presentare un’offerta immediata, mentre il Napoli valuta la cessione per circa 26-27 milioni di euro, come indicato da Pedullà, per rafforzare le proprie possibilità economiche.

Leggi anche: Pedullà: «Il Verona valuta Giovane 20 milioni. Il Napoli l’ha seguito e lo apprezza in modo particolare»

