A Pavia, nella notte di Capodanno, un incendio si è sviluppato a causa dei resti di botti gettati nel cassonetto. Le indagini hanno identificato come responsabili madre e figlio minorenne, i quali hanno involontariamente causato il rogo. L’episodio evidenzia i rischi legati allo smaltimento scorretto dei materiali pirotecnici e l’importanza di comportamenti responsabili durante le festività.

Pavia, 19 gennaio 2026 – Hanno gettato nella spazzatura dei resti di botti di Capodanno, provocando involontariamente un incendio che avrebbe potuto avere anche gravi conseguenze. Una donna e il figlio minorenne sono stati identificati dalla polizia e segnalati alle autorità giudiziarie competenti, con denunce in stato di libertà, per l'ipotesi di reato di incendio colposo. "Evitato il peggio” . "Poteva avere conseguenze ben più gravi – conferma il comunicato stampa diramato oggi, lunedì 19 gennaio, dalla Questura di Pavia – l'incendio scoppiato nella notte di Capodanno in via Ambrogio da Fossano". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, i botti gettati nel cassonetto e l'incendio nella notte di Capodanno: i responsabili? Madre e figlio minorenne

Spaccate la notte di Capodanno nel centro storico di Pavia: denunciato un altro minorenne

Nella notte di Capodanno, nel centro storico di Pavia, è stato denunciato un minorenne per il reato di ricettazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione e alla segnalazione dell’individuo, che ora dovrà rispondere delle accuse. L’episodio si inserisce in un quadro di controlli mirati a garantire la sicurezza durante le festività.

Nella notte di Capodanno scoppia un incendio nel parcheggio

Nella notte di Capodanno, nel parcheggio di Muggiò, si è verificato un incendio che ha interessato alcune vetture. L’evento si è verificato il 1° gennaio e ha richiesto l’intervento tempestivo dei servizi di emergenza. Attualmente, le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, mentre i residenti sono invitati a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali.

Capodanno da delirio a Pavia: botti già prima di mezzanotte e ordinanza ignorata - A Pavia il Capodanno si è aperto così, con piazza della Vittoria che, a cavallo della mezzanotte del ... laprovinciapavese.gelocal.it

