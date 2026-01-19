Paura nelle stazioni del Lodigiano | controlli potenziati dopo l’allarme lanciato dai passeggeri

A seguito dell’allarme lanciato dai passeggeri, le autorità hanno intensificato i controlli nelle stazioni ferroviarie del Lodigiano e sulla tratta Milano–Lodi–Codogno. Le verifiche sono state potenziate con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e prevenire eventuali rischi. Le operazioni continueranno nelle prossime settimane, con attenzione particolare alle aree pubbliche e ai servizi di trasporto ferroviario della zona.

Lodi, 19 gennaio 2026 – Proseguono i controlli rafforzati nelle stazioni ferroviarie del Lodigiano e lungo la tratta Milano–Lodi–Codogno. In questa settimana, fino al 25 gennaj, la sicurezza di viaggiatori e pendolari sarà ulteriormente potenziata, grazie a una serie di servizi straordinari, predisposti dalla Polizia Ferroviaria, con l’obiettivo di innalzare i livelli di prevenzione e tutela dell’utenza. Il Compartimento Polfer Lombardia, in costante raccordo con la Prefettura di Lodi, ha programmato un’intensificazione mirata delle attività di vigilanza, che interesseranno sia le principali stazioni ferroviarie del territorio, a partire dallo scalo di Lodi, sia i convogli in transito lungo l’intera linea Milano–Lodi–Codogno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Dopo l'omicidio del capotreno è allarme sicurezza nelle stazioni, la fidanzata di Ambrosio: "Aveva paura"

Dopo l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna, cresce l’allarme sulla sicurezza nelle stazioni. La fidanzata di Ambrosio ha dichiarato che lui aveva paura. Mentre le indagini proseguono con l’arresto di Marin Jelenic, 36 anni, si evidenzia la preoccupazione per la tutela di chi lavora e viaggia nelle aree ferroviarie.

