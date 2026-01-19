Pattinaggio di figura Europei in chiaroscuro per l’Italia tra gioia e pressione Ora serve entrare in bolla

Gli Europei di pattinaggio di figura hanno offerto prestazioni di rilievo per l’Italia, caratterizzate da luci e ombre. Tra successi e difficoltà, gli atleti affrontano una pressione crescente che può influire sulle loro performance. Ora è fondamentale ritrovare concentrazione e serenità, entrando in una condizione di “bolla” che favorisca la concentrazione e il miglioramento continuo. La competizione richiede equilibrio tra impegno e calma per ottenere risultati soddisfacenti.

Splendidi lampi, ma anche momenti d’ombra, forse dettati da una pressione maggiore rispetto al solito. Ci sono due chiavi di lettura per analizzare quanto fatto dalla Nazionale italiana di pattinaggio artistico ai Campionati Europei 2026 di Sheffield, rassegna andata in scena la scorsa settimana presso l’Utilita Arena. Da un lato infatti i nostri ragazzi sono riusciti ad ottenere complessivamente più medaglie rispetto alle altre Nazioni, dall’altro però hanno perso la leadership nel medagliere, andata invece alla Georgia, capace di trionfare nelle coppie e nell’individuale maschile. Un bottino comunque significativo, certamente, ma che poteva essere potenzialmente anche più ricco, complici alcune prestazioni complicate che hanno rallentato il cammino di alcuni protagonisti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio di figura, Europei in chiaroscuro per l’Italia tra gioia e pressione. Ora serve entrare “in bolla” Europei di pattinaggio di figura 2026: Italia protagonista a Sheffield

Dal 14 al 18 gennaio, la Utilita Arena di Sheffield ospiterà i Campionati Europei di pattinaggio di figura 2026. La partecipazione italiana, composta da atleti di tutte le categorie, mira a confermare la posizione del nostro paese nel panorama continentale in vista delle Olimpiadi. L’evento rappresenta un momento importante di confronto e crescita per lo sport italiano nel quadriennio olimpico. LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: Guignard-Fabbri per una medaglia

Benvenuti alla diretta dei Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, in corso a Sheffield. Seguiremo le ultime gare e gli aggiornamenti sui partecipanti, con particolare attenzione alle prestazioni di Guignard e Fabbri alla ricerca di una medaglia. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale sulla competizione e sui risultati di questa importante giornata di sport. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pattinaggio di figura, Europei in chiaroscuro per l’Italia tra gioia e pressione. Ora serve entrare “in bolla” - Splendidi lampi, ma anche momenti d'ombra, forse dettati da una pressione maggiore rispetto al solito. oasport.it

È argento! Charlène Guignard e Marco Fabbri vanno a podio agli Europei di pattinaggio di figura! Quella in Gran Bretagna nella danza è la loro quinta medaglia consecutiva a livello continentale. https://bit.ly/4jJhrSS FISG - Federazione Italiana Sport d - facebook.com facebook

Lara Naki Gutmann bronzo agli Europei di pattinaggio sul ghiaccio di figura x.com

