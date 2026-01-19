Brum, startup italiana, propone un approccio innovativo all’educazione alla guida, offrendo un’autoscuola digitale accessibile con un abbonamento mensile per tre anni. Questa iniziativa combina tecnologia e tradizione per rendere più semplice e flessibile il percorso verso la patente di guida, puntando su un metodo moderno e sostenibile. Un’idea che mira a innovare il settore, mantenendo al centro le esigenze degli utenti e valorizzando l’importanza della formazione stradale.

Una nuova autoscuola al mese per i prossimi 3 anni. In un viaggio digitale tra innovazione, tecnologia e un po’ di tradizione e un piano di investimenti che vale 5 milioni di euro. È l’iniziativa della start up Brum che con il nuovo programma punta ad accelerare il piano di espansione nazionale con un obiettivo: «Aprire una nuova autoscuola al mese per i prossimi tre anni, costruendo una rete capillare in grado di raggiungere potenzialmente fino al 50% degli aspiranti neo-patentati italiani». «Questo nuovo round ci permette di fare un salto di scala decisivo - commenta il cofondatore Luca Cozzarini-. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Patente di guida, la start up italiana Brum: un’autoscuola “digitale” al mese per tre anni

SmartSailor, start up italiana presenta il ‘marinaio digitale’ al Ces di Las Vegas

SmartSailor, start-up italiana di Chimera Tech Srl, presenta al Ces di Las Vegas il “marinaio digitale”. Questa innovativa soluzione tecnologica, dedicata al settore nautico, viene esposta fino al 9 gennaio nel contesto dell’evento internazionale, che riunisce le principali aziende e innovatori del mondo tecnologico. L’iniziativa rappresenta un passo importante per l’espansione delle soluzioni italiane nel mercato globale della tecnologia applicata alla nautica.

Tre ubriachi al volante e un quarto alla guida senza patente: 4 denunce in poche ore

Nelle ultime ore, i carabinieri di Portomaggiore hanno denunciato quattro persone per guida pericolosa e irregolarità. Durante un servizio di controllo straordinario nelle aree di Ostellato, Voghiera e Masi Torello, sono stati individuati tre ubriachi al volante e un quarto alla guida senza patente, evidenziando l’importanza di interventi mirati per garantire la sicurezza stradale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Patente di guida, nuove regole per l’esame: ecco cosa cambia - Novità in arrivo per la teoria e pratica mirate ad un percorso sempre più orientato sulla sicurezza in strada. meteo.it