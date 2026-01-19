Patente di guida la start up italiana Brum | un’autoscuola digitale al mese per tre anni
Brum, startup italiana, propone un approccio innovativo all’educazione alla guida, offrendo un’autoscuola digitale accessibile con un abbonamento mensile per tre anni. Questa iniziativa combina tecnologia e tradizione per rendere più semplice e flessibile il percorso verso la patente di guida, puntando su un metodo moderno e sostenibile. Un’idea che mira a innovare il settore, mantenendo al centro le esigenze degli utenti e valorizzando l’importanza della formazione stradale.
Una nuova autoscuola al mese per i prossimi 3 anni. In un viaggio digitale tra innovazione, tecnologia e un po’ di tradizione e un piano di investimenti che vale 5 milioni di euro. È l’iniziativa della start up Brum che con il nuovo programma punta ad accelerare il piano di espansione nazionale con un obiettivo: «Aprire una nuova autoscuola al mese per i prossimi tre anni, costruendo una rete capillare in grado di raggiungere potenzialmente fino al 50% degli aspiranti neo-patentati italiani». «Questo nuovo round ci permette di fare un salto di scala decisivo - commenta il cofondatore Luca Cozzarini-. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
SmartSailor, start-up italiana di Chimera Tech Srl, presenta al Ces di Las Vegas il “marinaio digitale”. Questa innovativa soluzione tecnologica, dedicata al settore nautico, viene esposta fino al 9 gennaio nel contesto dell’evento internazionale, che riunisce le principali aziende e innovatori del mondo tecnologico. L’iniziativa rappresenta un passo importante per l’espansione delle soluzioni italiane nel mercato globale della tecnologia applicata alla nautica.
Nelle ultime ore, i carabinieri di Portomaggiore hanno denunciato quattro persone per guida pericolosa e irregolarità. Durante un servizio di controllo straordinario nelle aree di Ostellato, Voghiera e Masi Torello, sono stati individuati tre ubriachi al volante e un quarto alla guida senza patente, evidenziando l’importanza di interventi mirati per garantire la sicurezza stradale.
