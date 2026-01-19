passi avanti per il post e occhi al futuro

Il Museo della Scienza di Perugia, noto come Post, compie progressi nel recupero operativo e finanziario. Sebbene i passi siano ancora graduali, si delineano segnali di stabilità e miglioramento. L’obiettivo è garantire un’offerta culturale accessibile e di qualità, contribuendo alla crescita del territorio. Questi passi avanti rappresentano un primo, importante, passo verso un futuro più solido per il museo e le sue attività.

Passi avanti (anche se lenti) per il recupero operativo e finanziario del Post, museo della Scienza di Perugia. A fare il quadro è stato il vicensindaco, Marco Pierini, dopo un’interrogazione in Aula del consigliere di FdI, Nicola Volpi. "La Fondazione Post ha progressivamente conosciuto una situazione economica e una crisi gestionale complessa a cui si è cercato di porre rimedio con la modifica dello statuto e l’ingresso di un nuovo socio – ha detto il vicesindaco –. Quanto alla situazione economica, rispetto ad anni drammatici, come il 2021 (disavanzo di 177mila euro), il conto economico al 30 settembre 2025 indica un disavanzo di esercizio di 30mila euro, con un contributo ministeriale che ancora deve arrivare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

