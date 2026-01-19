Passeggeri prigionieri dell' autobus da paura ecco come sono riusciti a liberarsi

Venerdì pomeriggio, un'autista di 39 anni ha messo in difficoltà circa venti passeggeri sull'autobus Gela-Palermo, creando una situazione di tensione. L'episodio, che si è verificato tra Licata e Agrigento, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. L'autista è stato successivamente ricoverato presso l'ospedale San Giovanni di Dio. Ecco come i passeggeri sono riusciti a liberarsi da questa difficile situazione.

L'autista trentanovenne che, venerdì pomeriggio, ha terrorizzato una ventina di passeggeri che erano sull'autobus della tratta Gela-Palermo, passando per Licata e Agrigento, è finito all'ospedale San Giovanni di Dio. Non è rimasto ferito, ma è stato ritenuto necessario un trattamento sanitario.

