Una donna ha partorito in ambulanza a Priverno, ma la neonata è deceduta poco dopo la nascita. La Procura di Latina ha avviato un’indagine per approfondire le cause di questa tragica vicenda. La comunità si interroga sugli eventi e sulle eventuali responsabilità, mentre si attende l’esito delle verifiche ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una vicenda drammatica ha scosso Priverno, dove una gravidanza si è conclusa con la nascita di una bambina senza vita. Sulla ricostruzione dei fatti sono in corso accertamenti della Procura di Latina. La chiamata al 112 e l’arrivo del 118: donna in travaglio avanzato. I soccorsi sono scattati dopo una chiamata al 112 per una donna di circa 40 anni che lamentava una grave perdita di sangue. I sanitari del 118, intervenuti in un’abitazione della zona bassa della città, hanno trovato la donna in travaglio avanzato e hanno disposto il trasferimento urgente all’ ospedale Santa Maria Goretti di Latina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Partorisce in ambulanza ma la neonata nasce senza vita, l’indagine della Procura di Latina

Tragedia a Latina, partorisce in ambulanza verso l’ospedale: la bimba nasce morta, indagini in corso

A Latina, una donna ha partorito in ambulanza mentre era in viaggio verso l'ospedale. Purtroppo, la neonata è deceduta poco dopo la nascita. Sono in corso le indagini per chiarire le cause di quanto accaduto.

Battito scomparso durante il travaglio, neonato nasce morto: indagine della Procura di Brindisi

Un tragico episodio scuote l’ospedale Perrino di Brindisi: un neonato nasce morto dopo che il battito si è improvvisamente interrotto durante il travaglio. La Procura ha aperto un’indagine, iscrivendo nel registro degli indagati tre medici e due ostetriche, per fare luce sulle cause di questa drammatica perdita e accertare eventuali responsabilità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tragedia a Latina, partorisce in ambulanza verso l’ospedale: la bimba nasce morta, indagini in corso - Si indaga a Latina dopo che una bimba è nata morta dopo un parto svolto in ambulanza verso l'ospedale: cosa è successo ... fanpage.it