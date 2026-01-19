Parma difesa di ferro | primato di 0-0 in Europa

Il Parma prosegue la sua serie positiva in Europa con un terzo risultato utile consecutivo, mantenendo la porta inviolata in una partita senza reti. La squadra si conferma tra le più solide dal punto di vista difensivo nel panorama continentale, rafforzando la propria affidabilità e stabilità sui terreni di gioco. Una conferma importante per il percorso stagionale e per il lavoro svolto dal reparto arretrato.

Il terzo risultato utile consecutivo allunga la striscia positiva del Parma che, nel panorama europeo, si conferma una delle squadre più solide dal punto di vista difensivo. Sono 269 i minuti di imbattibilità. Dopo 21 giornate di Serie A, i gialloblù vantano un dato che racconta in modo chiaro.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

