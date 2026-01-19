Papa Leone | portiamo insieme luce dove si è tentati dalla disperazione
Papa Leone invita a diffondere speranza e solidarietà, specialmente nei momenti di difficoltà. Durante l’incontro con la delegazione ecumenica della Finlandia all’inizio della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, ha sottolineato l’importanza di unire gli sforzi per portare luce e conforto a chi si trova in situazioni di disperazione. Un messaggio di speranza e collaborazione, volto a rafforzare il senso di comunità tra i credenti.
«Portiamo insieme luce dove si è tentati dalla disperazione». Così Papa Leone incontrando la delegazione ecumenica della Finlandia all'inizio della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. In mattinata il Pontefice ha avuto anche altri incontri. Servizio di Cristiana Caricato e Rita Salerno
