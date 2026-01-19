Papa Leone | portiamo insieme luce dove si è tentati dalla disperazione

Papa Leone invita a diffondere speranza e solidarietà, specialmente nei momenti di difficoltà. Durante l’incontro con la delegazione ecumenica della Finlandia all’inizio della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, ha sottolineato l’importanza di unire gli sforzi per portare luce e conforto a chi si trova in situazioni di disperazione. Un messaggio di speranza e collaborazione, volto a rafforzare il senso di comunità tra i credenti.

#TG2000 - Papa Leone ha incontrato la delegazione ecumenica della Finlandia, l'udienza inaugura la settimana per l'unità dei cristiani.

