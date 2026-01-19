Paolo Rossi | La Juve vuole prendere Mateta perché sa di avere questa carenza Ma così ammazza uno tra David e Openda – VIDEO

Paolo Rossi commenta le recenti strategie di mercato della Juventus, evidenziando l’intenzione di acquistare Mateta per colmare una carenza nella rosa. Tuttavia, sottolinea come questa scelta possa influire sulla posizione di altri giocatori, come David e Openda. L’analisi offre uno sguardo equilibrato sulle dinamiche di mercato e sulle possibili conseguenze per la squadra.

Paolo Rossi: «La Juve vuole prendere Mateta perché sa di avere questa carenza. Ma così ammazza uno tra David e Openda». Il pensiero del giornalista. Nel corso dell’ultima puntata di Primo Tempo, sul canale YouTube di .com, Paolo Rossi ha parlato così del possibile arrivo di Mateta alla Juve. Le sue parole: « Io Mateta non l’ho mai visto giocare. Lo ammetto. Per me veder giocare un giocatore significa vedere una, due, tre, quattro partite, non le skills che si fanno su YouTube. Quando abbiamo preso Djalò e Alcaraz venivano raccontati come dei prospetti interessantissimi. Addirittura Tuttosport spara questa idea: la missione della Juve è averlo in campo già col Napoli, come se avessimo l’urgenza, esattamente come è successo con Kolo Muani ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Nel match tra Sassuolo e Juventus, conclusosi con il punteggio di 0-3, si evidenzia una squadra con una propria identità. La prestazione di David è stata determinante, dimostrando i progressi della Juve. In questo articolo, analizziamo i dettagli e i momenti salienti della partita, offrendo un quadro chiaro e obiettivo dell’andamento e delle caratteristiche della squadra in questa fase.

