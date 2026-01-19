Paolo Lucci alla Dakar con Castiglion Fiorentino nel cuore e sulla moto

Arezzo, 19 gennaio 2026 – P aolo Lucci alla Dakar con Castiglion Fiorentino nel cuore (e sulla moto). Castiglion Fiorentino e la Dakar condividono da anni un legame speciale, scritto nella storia del motociclismo grazie a Fabrizio Meoni e alle sue due indimenticabili vittorie del prestigioso rally del deserto. Un legame profondo che ancora oggi continua a vivere grazie alla presenza di un altro castiglionese: Paolo Lucci, capace di portare ancora una volta in alto il nome di Castiglion Fiorentino sui tracciati più duri e affascinanti del rally mondiale. Nel corso della Dakar 2026, conclusasi sabato scorso, Lucci ha scelto di portare simbolicamente con sé la comunità di Castiglion Fiorentino: sul parafango anteriore della sua Honda numero 29, sopra al simbolo del Motoclub Fabrizio Meoni, campeggia infatti il logo del Comune di Castiglion Fiorentino, con l'effigie di San Michele.

Il Rally Dakar 2026 si avvicina, con la competizione in programma in Arabia Saudita dal 3 al 17 gennaio. Tra i partecipanti italiani, Paolo Lucci si prepara a distinguersi nelle categorie moto, portando avanti una tradizione di partecipazioni e prestazioni significative. L’evento rappresenta un importante momento di confronto per i piloti italiani, pronti a confrontarsi con le sfide di questa storica gara. Paolo Lucci alla vigilia della Dakar 2026: “Mi sono allenato molto nella navigazione”

Paolo Lucci, in vista della Dakar 2026, sottolinea di aver dedicato molto tempo all’allenamento nella navigazione, un elemento fondamentale per affrontare la sfida. L’Italia si presenta all’edizione 2026 con aspettative contenute nelle categorie principali della Maratona nel Deserto, concentrandosi più sulla partecipazione e sul miglioramento personale che sulla conquista delle prime posizioni. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Dakar, guasto alla gomma e Lucci saluta la gara - Un problema alla mousse posteriore prima, dopo 80 km di speciale, e la rottura del cerchio al km 307 della quinta tappa poi, hanno costretto il centau ... teletruria.it

Soloenduro. . Dakar 2026 - Paolo Lucci - 9° l’avventura nel deserto arabico continua... Attila Pasi #dakar #rally #enduro #sport #dakar2026 @pao__lucci facebook

