Pallanuoto maschile Italia sconfitta agli Europei | cosa succede ora

Durante gli Europei maschili di pallanuoto a Belgrado, l’Italia ha subito una sconfitta contro la Grecia. La partita segna un momento importante per il percorso della nazionale, che ora dovrà affrontare nuove sfide e valutare le strategie future. Con una posizione consolidata sui palcoscenici internazionali, gli Azzurri continuano a lavorare per migliorare e ritornare a competere ai livelli più alti.

Brutta notizia dall’Italia agli Europei maschili di scena a Belgrado: gli Azzurri perdono contro la Grecia, quali sono i prossimi passi Bracciata dopo bracciata, l’Italia si è guadagnata un posto di pregio sui migliori palcoscenici del mondo, almeno per quanto riguarda la pallanuoto. Oggi, però, nelle acque serbe, dove si stanno disputando gli Europei, l’impresa era ardua, forse anche più del previsto. Infatti, la Nazionale maschile di coach Alessandro Campagna affrontava la Grecia, che si è rivelata ancora una volta una vera e propria bestia nera per gli Azzurri. Il risultato finale è stato quello di 15-13, un punteggio che sembra corto, ma non rispecchia a pieno l’andamento del match.🔗 Leggi su Sportface.it

