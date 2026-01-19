L’incontro Italia-Polonia di pallamano rappresenta un momento chiave per le qualificazioni ai Mondiali 2027. La partita non è solo una sfida di prestigio, ma anche un passo importante per consolidare le possibilità di accesso alla competizione internazionale che si svolgerà in Germania. Risultare vincente potrebbe facilitare il percorso della nazionale italiana verso il torneo, contribuendo a definire il proprio cammino nel panorama europeo e mondiale.

Vincere non solo per l’onore, ma anche per un traguardo funzionale da raggiungere che metterebbe in discesa la strada verso il prossimo torneo internazionale: i Mondiali 2027, che si terranno in Germania dal 13 al 31 gennaio dell’anno prossimo. Italia-Polonia agli Europei 2026 porta con sé 60 minuti fondamentali. Al termine della gara persa contro l’Ungheria, che ha matematicamente estromesso gli azzurri dagli Europei 2026, il dt della nazionale Bob Hanning ha affermato: “ Contro la Polonia sarà la seconda ‘finale’ dei nostri Europei. Sono una squadra molto fisica, simile all’Ungheria di oggi. Parleremo e lavoreremo domani per farci trovare pronti”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, perché Italia-Polonia sarà cruciale per i Mondiali 2027

Dove vedere in tv Italia-Polonia, Europei pallamano 2026: orario, programma, streaming

Per seguire Italia-Polonia, partita valida per gli Europei di pallamano 2026, è possibile vedere l'incontro in diretta TV e streaming. La gara si svolgerà a Kristianstad, con orario e programma disponibili sul sito ufficiale e sui principali canali sportivi. Un appuntamento importante per la squadra italiana, che punta a consolidare la propria posizione nel torneo.

Leggi anche: LIVE Polonia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: scontro diretto decisivo

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Pallamano, Bob Hanning: “La sconfitta ci rattrista, ma contro la Polonia ci sarà la nostra seconda finale” - L'Italia si arrende anche all'Ungheria dopo la netta sconfitta iniziale con l'Islanda e viene ufficialmente eliminata dai Campionati Europei di pallamano ... oasport.it