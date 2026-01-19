Pallamano | la Macedonia ferma il Portogallo agli Europei 2026 Danimarca infermabile

Durante la giornata degli Europei 2026 di pallamano, si sono disputate diverse partite nei vari gironi. La Macedonia ha ottenuto una vittoria importante fermando il Portogallo, mentre la Danimarca continua a mostrare grande solidità. Questo turno ha confermato l’andamento delle squadre nei rispettivi gruppi, offrendo spunti interessanti per le prossime fasi del torneo.

Una nuova giornata degli Europei 2026 di pallamano è andata in archivio. Tante le partite in agenda nei vari gironi di scena in questa domenica 18 gennaio nelle varie pool impegnate sui campi. Girone B Clamoroso risultato fra Macedonia del Nord e Portogallo: 29-29. I macedoni fermano la marcia dei lusitani in una ricchissima di emozioni rimontando lo svantaggio di 13-15 dopo i primi 30 minuti. Prestazione pazzesca di Kuzmanovski: per lui 15 reti personali. Ingiocabile la Danimarca che rifila un larghissimo 39-24 a una Romania che “tiene” un tempo (22-17) e poi cede sotto i colpi di Gidsel (9 gol) e compagni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Gli Europei di pallamano 2026 si svolgono tra Svezia, Norvegia e Danimarca dal 15 gennaio al 1° febbraio. Le 24 nazionali del continente si sfidano per conquistare il titolo europeo, affrontando diverse sfide lungo il percorso. Un torneo che mette in evidenza il livello e l’interesse per questa disciplina, con le squadre impegnate a ottenere il miglior risultato possibile.

Nella seconda giornata degli Europei 2026 di pallamano, Danimarca e Ungheria hanno ottenuto vittorie all’esordio, confermando la loro forma. L’Italia, invece, ha subito una sconfitta nel primo turno del torneo. Questo turno ha aperto ufficialmente la fase a gironi, offrendo uno sguardo sulle prime dinamiche della competizione continentale.

