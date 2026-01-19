Pallamano | Italia-Polonia vale una fetta di futuro Dagli Europei 2026 ai Mondiali 2027

L’incontro tra Italia e Polonia rappresenta un momento importante per il futuro della pallamano italiana. Dopo l’eliminazione dagli Europei 2026, l’obiettivo è ricostruire e prepararsi al meglio per i prossimi impegni internazionali, tra cui i Mondiali 2027. Un’occasione per valutare i progressi e rilanciare il movimento, puntando a risultati che possano rafforzare la presenza del nostro sport a livello internazionale.

L’eliminazione brucia, ma ora è tempo di guardare avanti per cercare di andare a raccogliere qualcosa di buono che dia lo slancio verso i prossimi tornei internazionali. L’Italia della pallamano, eliminata dagli Europei 2026 dopo le sconfitte contro Islanda e Ungheria, guarda alla Polonia per finire bene e regalarsi una gioia. L’uscita anzitempo dal torneo era una delle ipotesi possibili, inutile nasconderlo. Islandesi e magiari, almeno sulla carta, erano più forti degli azzurri: con i nordici la differenza si è vista tutta (anche se i 13 gol di differenza sono una punizione “eccessiva” per certi versi), con gli ungheresi invece Parisini e compagni hanno lottato di fatto alla pari per 50 minuti, non trovando le energie tecniche e nervose per sferrare l’attacco decisivo verso i rivali, alla fine vittoriosi 32-26. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pallamano, perché Italia-Polonia sarà cruciale per i Mondiali 2027

L’incontro Italia-Polonia di pallamano rappresenta un momento chiave per le qualificazioni ai Mondiali 2027. La partita non è solo una sfida di prestigio, ma anche un passo importante per consolidare le possibilità di accesso alla competizione internazionale che si svolgerà in Germania. Risultare vincente potrebbe facilitare il percorso della nazionale italiana verso il torneo, contribuendo a definire il proprio cammino nel panorama europeo e mondiale.

Italia fuori dagli Europei di pallamano 2026: vince l’Ungheria, ma l’ultimo match avrà una valenza

L’Italia di pallamano si ferma ai quarti di finale degli Europei 2026, perdendo 32-26 contro l’Ungheria. Nonostante l’impegno e la determinazione, gli azzurri non sono riusciti a qualificarsi per le fasi successive del torneo. L’ultimo match della fase a gironi avrà comunque un valore importante, offrendo l’opportunità di testare le proprie capacità e di guardare avanti con fiducia.

