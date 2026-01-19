Pallamano Carpine e Nonantola | sono imprese

Nella penultima giornata di Serie B di pallamano, Carpine e Rapid Nonantola hanno ottenuto importanti vittorie contro le prime due della classifica, Casalgrande e Marconi. Questi risultati rendono ancora più incerta la corsa al quarto posto, l’ultima posizione valida per accedere alla Poule promozione, con uno scontro diretto imminente tra le due squadre in attesa della sfida decisiva a Nonantola.

I due colpi grossi di Carpine e Rapid Nonantola (foto) contro le prime due della classe ancora imbattute Casalgrande e Marconi hanno acceso la quart’ultima giornata di Serie B e reso ancora più avvincente la corsa al 4° posto (con le due squadra appaiate in attesa dello scontro diretto della penultima giornata che si giocherà a Nonantola), l’ultima piazza che regala la Poule promozione. Grande impresa in trasferta per il Rapid, che ha vinto sul campo della capolista Marconi 26-23 (12-7 già al riposo) dominando per tutti i 60’, nonostante una rosa ridotta all’osso dalle assenze: fra i rossoblù immarcabile Giuletti (7 reti), ben supportato da Said (6), Lodi e Zuppiroli (5 a testa). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Pallamano B. Rapid e Carpine, big match. Sfide alle prime due della classe

A quattro turni dalla conclusione della regular season, Pallamano B. Rapid e Carpine si preparano a sfidarsi in uno degli incontri più attesi della stagione. La partita rappresenta un momento chiave nella corsa ai quattro posti disponibili per la Poule promozione, con le prime due della classifica impegnate a consolidare le proprie posizioni. La sfida promette spettacolo e intensità, mentre la lotta per la promozione si fa sempre più avvincente.

Pantarei, sfida impossibile . In B, Rapid e Carpine in campo

La Pantarei Italia Modena affronta l'ultima sfida del 2025 in Serie A Silver, sfidando il Verdeazzurro a Sassari. Un impegno importante nell'ottava giornata, con i modenesi determinati a confermare la loro crescita e a sfidare una squadra reduce dal primo ko stagionale, in un match che promette emozioni e sfide di livello.

