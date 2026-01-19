PALINSESTI 25-31 GENNAIO 2026 | TRE SERIE ITALIANE IN PARTENZA TRA RAI1 E CANALE 5

Dal 25 al 31 gennaio 2026, i palinsesti delle principali emittenti italiane offrono una varietà di programmi e serie in prima visione. Rai1 e Canale 5 presenteranno nuove stagioni e produzioni originali, mentre le altre reti propongono approfondimenti, intrattenimento e sport. Questa settimana si distingue per la presenza di serie televisive, eventi speciali e programmi di approfondimento, offrendo agli spettatori una scelta diversificata e aggiornata.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 25 al 31 gennaio 2026. Rai1 D: Prima di Noi (55) 1ªTv L: La Preside (34) 1ªTv M: Morbo K (12) new M: Morbo K (22) 1ªTv G: Don Matteo 15 (410) 1ªTv V: Tali e Quali (44) S: The Voice Kids (46) Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo fine L: Zelig 30 (34) M: Io Sono Farah 1ªTv M: Una Nuova Vita (14) new G: Striscia La Notizia (25) V: Colpa dei Sensi (13) new S: C’è Posta per Te (49) Il 2701, ore 10:55 – Celebrazione Giorno della Memoria Nessuna segnalazione Rai2 D: Il Sesso degli Angeli L: Sulle Ali dell’Onore 1ªTv M: Boss in Incognito (34) M: Collegio (56) G: Ore 14 Sera V: Gran Turismo: La Storia di un Sogno Impossibile S: FBI (1522) + FBI: International (2222) 1ªTv Italia 1 D: Le Iene L: Io Vi Troverò M: Fiorentina-Como M: Le Iene Presentano: Inside G: Shark 2: L’Abisso 1ªTv V: Pirati dei Caraibi: La Maledizione del Forziere Fantasma S: Il 3001, 9:50-11:45 – Sci Alpino nessuna segnalazione Rai3 D: Report L: Lo Stato delle Cose M: FarWest M: Chi l’ha Visto? G: Splendida Cornice V: S: La Città Ideale Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: E’ Sempre Cartabianca M: Realpolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Io Sto con gli Ippopotami Nessuna segnalazione Dal 2601, ore 8:30 – Tradimento R La7 D: Il Castello L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole La7 Cinema D: Il Matrimonio che Vorrei L: Getaway! M: Stori di Una Ladra di Libri M: Un Colpo Perfetto G: The Gift V: Moll Flanders S: Entrapment Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Tv8 D: Attacco al Potere: Olympus Has Fallen L: 4 Hotel 1ªTv M: Christmas With a Crown M: Champions League G: EuropaConference League V: Cucine da Incubo 1ªTv S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Reazione a Catena M: Cash or Trash: La Notte dei Tesori M: Little Big Italy R G: Un Piccolo Grande Natale V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Accordi & Disaccordi Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Legenda 1ªTv = prima visione 1ªTv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica CLICCA QUI PER I PALINSESTI DAL 18 AL 24 GENNAIO 2026 Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante.🔗 Leggi su Bubinoblog PALINSESTI 25-31 GENNAIO 2026: TRE SERIE ITALIANE IN PARTENZA TRA RAI1 E CANALE 5Dal 25 al 31 gennaio 2026, i principali palinsesti televisivi italiani offrono una varietà di programmi, tra prime visioni, nuove stagioni e repliche. PALINSESTI 25-31 GENNAIO 2026: TRE SERIE ITALIANE IN PARTENZA TRA RAI1 E CANALE 5I palinsesti televisivi italiani dal 25 al 31 gennaio 2026 includono l’avvio di nuove stagioni e serie su Rai1, Canale 5 e altre reti. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Cambio programmazione Mediaset 25-31 gennaio: Forbidden Fruit sospeso, chiude A testa alta - Il coraggio di una donna: la serie lascerà spazio dal 28 gennaio alla messa in onda di Una nuova vita, con protagonista Anna Valle ... it.blastingnews.com

NEWS NEWS NEWS ULTIMA VERSIONE PALINSESTO FITNESS DI GENNAIO - ANNO SPORTIVO 2026 Se vuoi ricevere tutte le info aggiornate via whatsapp inviaci un msg al 3333809080 con scritto “palinsesti e listini”. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.