Palermo nel 2024 l' ARS promise agevolazioni in PA a orfani di femminicidio e donne sfregiate ma ad oggi la norma è carta straccia on Schillaci M5S al GdI | Pronti a nuovo emendamento

Nel gennaio 2024, il Parlamento Siciliano ha approvato una legge per agevolare il reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza e di orfani di femminicidio. Tuttavia, ad oggi, le promesse di agevolazioni specifiche fatte dall'ARS sembrano ancora inattuate. Il ministro Schillaci (M5S) ha annunciato la disponibilità a presentare un nuovo emendamento per rendere operative queste misure.
Fincantieri Palermo, slitta ancora il bacino da 150 mila tonnellate: arriverà nel 2029La consegna del bacino da 150 mila tonnellate, inizialmente prevista per il 2024, era già stata rinviata al 2026. Ora, con questo ulteriore slittamento al 2029, si rischia di compromettere ... blogsicilia.it
Autorizzazioni ambientali, la Cts replica al QdS ma non scioglie il nodo dei numeri sproporzionatiPALERMO – Il dato economico del 2025 è stato scorporato dai pareri Fer ministeriali. msn.com
Il centro storico di Palermo è anche questo: uno scorcio Liberty tra i palazzi, i colori delle botteghe artigiane, un dolce antico servito in un chiostro, eventi, cultura e passeggiate sul mare. Quest’inverno, una mappa diversa ti aspetta a due passi da Palazzo Plan - facebook.com facebook
