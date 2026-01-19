Palermo nel 2024 l' ARS promise agevolazioni in PA a orfani di femminicidio e donne sfregiate ma ad oggi la norma è carta straccia on Schillaci M5S al GdI | Pronti a nuovo emendamento

Nel gennaio 2024, il Parlamento Siciliano ha approvato una legge per agevolare il reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza e di orfani di femminicidio. Tuttavia, ad oggi, le promesse di agevolazioni specifiche fatte dall'ARS sembrano ancora inattuate. Il ministro Schillaci (M5S) ha annunciato la disponibilità a presentare un nuovo emendamento per rendere operative queste misure.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.