Pakistan | 21 morti nell' incendio di sabato nel centro commerciale a Karachi

Un incendio scoppiato sabato in un centro commerciale di Karachi, Pakistan, ha causato la morte di 21 persone. L’incidente ha provocato gravi danni e ha richiesto interventi di emergenza. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, mentre il dolore per le vittime si unisce alla preoccupazione per la sicurezza degli edifici pubblici.

Islamabad, 19 gen. (AdnkronosAfp) - Il bilancio dell'incendio mortale che sabato ha colpito un centro commerciale di Karachi, nel sud del Pakistan, è salito a 21 vittime. Lo hanno reso noto i soccorritori. "In totale sono stati ritrovati 21 corpi e le operazioni di ricerca continuano", ha dichiarato all'AFP Hassan Khan, responsabile dei soccorsi, mentre circa 60 persone risultano ancora disperse.

Pakistan, incendio in un centro commerciale a Karachi: almeno 3 morti

Un incendio si è sviluppato nel centro commerciale di Karachi, la più grande città del sud del Pakistan, nella tarda serata di sabato. L’incendio ha provocato almeno tre decessi e circa una dozzina di feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell’incendio.

Pakistan, incendio devasta centro commerciale a Karachi: 6 morti

Un incendio si è sviluppato durante la notte nel centro commerciale Gul Plaza, a Karachi, nel sud del Pakistan. I vigili del fuoco della città hanno intervenuto per domare le fiamme, che hanno causato la perdita di sei vite. L’incidente evidenzia le sfide legate alla sicurezza e alla prevenzione incendi nei luoghi pubblici. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle misure adottate per evitare eventi simili in futuro.

