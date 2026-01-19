Pahlavi e non solo | i molti fronti dell’opposizione iraniana
In questa seconda parte, analizziamo i diversi aspetti dell’opposizione iraniana al regime di Teheran. Dopo aver esaminato gli scenari delle proteste di piazza, ci concentriamo sui vari fronti dell’opposizione, con particolare attenzione al ruolo di Reza Pahlavi e alle dinamiche interne ed esterne che influenzano il movimento anti-Repubblica Islamica. Un’approfondimento sulle sfide e le prospettive di un potenziale cambiamento in Iran.
Dopo aver approfondito in un precedente confronto con l’analista geopolitica Tara Riva gli scenari della protesta di piazza in Iran, in questa seconda parte del nostro dialogo affrontiamo il tema dell’opposizione al regime di Teheran: che equilibri disegnano per il fronte anti-Repubblica Islamica le settimane di proteste e la risposta interna e internazionale? Reza Pahlavi rivendica un ruolo di guida morale delle proteste. Quanto è credibile? “A differenza della MEK (Mojahedin-e Khalq), che non gode di alcuna popolarità all’interno della società iraniana pur beneficiando di sostegni politici in diversi Paesi europei e negli Stati Uniti, Reza Pahlavi dispone quantomeno di una base di sostegno, seppur limitata, all’interno dell’Iran. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Contro la repressione iraniana si può sperare solo nell’avventurismo
Di fronte alla repressione in Iran, la speranza di cambiamento spesso si affida all’audacia e all’iniziativa di chi si oppone. Autocrati e aspiranti leader di grandi potenze come Cina, Russia e Stati Uniti devono comprendere che il percorso verso la storia non è lineare, ma complesso e incerto. Solo con un approccio deciso e consapevole si può sperare di influenzare gli eventi e promuovere un progresso reale.
