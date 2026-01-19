Ecco le pagelle della sfida tra Milan e Lecce, valida per la 21ª giornata della Serie A 2025-2026, giocata ieri sera allo stadio San Siro di Milano. Analizziamo le prestazioni dei giocatori, evidenziando i contributi più significativi di ciascuno in un incontro ricco di spunti e momenti importanti. Di seguito, i voti assegnati da Tuttosport, con particolare attenzione a Saelemaekers e Füllkrug.

Le pagelle di Milan-Lecce 1-0, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Puntuale su un insidioso tiro-cross di Pierotti. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Štulic gli fa il solletico, dà il via all’1-0 con un lancione alla Baresi. Voto 6,5 PROSSIMA SCHEDA Tambureggiante: è il più ispirato del Milan, bellissimo il controllo e il cross per il gol. Esce per un problema muscolare, un guaio in vista di Roma. Voto 7,5 PROSSIMA SCHEDA Da mezzala interagisce bene con Saelemaekers. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Lecce, i voti di Tuttosport: Saelemaekers è tambureggiante. Füllkrug ci mette la testa

Pagelle Milan-Lecce, i voti del CorSport: Saelemaekers fa l’assist, Füllkrug il gol-vittoria

Le pagelle di Milan-Lecce, partita della 21ª giornata della Serie A 2025-2026 giocata ieri sera allo stadio San Siro di Milano, analizzano le prestazioni dei calciatori in campo. Il match si è concluso con una vittoria del Milan, grazie a un gol di Füllkrug e a un assist di Saelemaekers. Di seguito, i giudizi sui protagonisti della sfida.

Pagelle Milan Lecce: Fullkrug uomo della provvidenza, Saelemaekers illuminante. Crolla il muro di Falcone VOTI

Ecco le pagelle di Milan-Lecce, valida per la 21ª giornata di Serie A 202526. Di seguito vengono analizzati i protagonisti del match, con valutazioni e giudizi obiettivi sui singoli, evidenziando le prestazioni più significative nel contesto della partita. La lettura fornisce un quadro chiaro e dettagliato dell’andamento dei giocatori nel confronto tra le due formazioni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Milan-Lecce 1-0, le pagelle: Saelemaekers al top, Falcone super, Fullkrug decisivo - Falcone tiene in piedi il Lecce per 75 minuti con alcune grandi parate. eurosport.it