Pagamento Assegno Unico a gennaio 2026 date di accredito Inps e di quanto aumentano gli importi

A gennaio 2026, l’assegno unico verrà accreditato tra il 21 e il 22 gennaio per le famiglie con importi invariati rispetto a dicembre. Le famiglie con variazioni o che percepiscono l’assegno per la prima volta riceveranno il pagamento negli ultimi giorni del mese. Gli importi potrebbero aumentare in base alle variazioni della situazione familiare e alle nuove disposizioni dell’Inps.

