Padova l' addio di Oughourlian | le tappe di una trattativa lunga 4 anni
Dal 2017, la vicenda di Oughourlian a Padova ha attraversato diverse fasi, culminando in un complesso passaggio di consegne tra il 2019 e il 2022. Dopo quattro anni di trattative, si conclude un capitolo importante per la città, segnato da momenti di tensione e di collaborazione. Questa narrazione ripercorre le tappe principali di un processo che ha coinvolto diverse figure e interessi, lasciando un ricordo significativo nella storia locale.
Una storia iniziata nel 2017, vissuta con amore tumultuoso dal 2019 sino al 2022. Un passaggio di consegne lungo e difficoltoso. Meditato, ma nemmeno troppo. Desiderato da Oughourlian sin dall'alba del 13 giugno 2022, all'indomani della terribile notte di Palermo, dopo la seconda finale playoff.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
