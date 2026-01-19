Paddington Hugh Bonneville dice addio al franchise | È un lavoro per i giovani

Hugh Bonneville ha annunciato che non riprenderà il ruolo di Henry Brown nel franchise di Paddington. L’attore britannico ha dichiarato che questa esperienza è stata significativa, ma ora preferisce dedicarsi ad altri progetti, lasciando il passo alle nuove generazioni. La decisione segna la fine di un’epoca per i fan della serie, che ha riscosso successo tra pubblico e critica nei primi tre film.

L'attore inglese ha confermato che non tornerà più nel franchise in cui ha interpretato il protagonista, Henry Brown nei primi tre film. La star di Downton Abbey Hugh Bonneville ha spiegato che difficilmente tornerà nel franchise di Paddington, in cui interpreta Mr. Brown, il padre protagonista della storia sull'orso Paddington, personaggio molto celebre della letteratura inglese per bambini. Bonneville ha risposto ad una domanda di Saga Magazine sul suo possibile ritorno in un quarto lungometraggio del franchise, dopo aver recitato anche in Paddington in Perù, il terzo capitolo della saga cinematografica uscito nel 2024.

