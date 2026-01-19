Ragni è il nuovo singolo di Ottobre, un brano sulla fine, ma soprattutto su ciò che resta. Ci sono persone che continuano a esistere nei dettagli: nelle paure che non abbiamo superato, nelle canzoni che sappiamo ancora cantare a memoria, nelle città che pensavamo infinite. Ragni ( Thamsanqa The Orchard ) è tutto questo, ed è il nuovo singolo di Ottobre fuori ovunque venerdì 23 gennaio. Un brano sulla fine, ma soprattutto su ciò che resta. Un tentativo di parlare a qualcuno che non non fa più parte della tua vita, attraverso ricordi più piccoli e più veri. Una distanza che cresce lentamente tra due persone che si sono conosciute fino in fondo e che ora si muovono in vite separate, senza sapere più nulla l’una dell’altra. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Ottobre prosegue il suo percorso artistico con il singolo Ragni

