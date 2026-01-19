Ostia Italia dei Diritti | Pericoli che spuntano come funghi sui marciapiedi

In via Carlo Marenco di Moriondo a Ostia, si segnala da oltre due anni una situazione di pericolo legata all’installazione di colonnine per il pagamento dei parcheggi, realizzata da una ditta incaricata. La responsabile territoriale di Italia dei Diritti, Paola Torbidoni, evidenzia come i rischi derivanti da questa condizione persistano e richiedano interventi tempestivi per garantire la sicurezza dei cittadini.

Ostia, 19 gennaio 2026 – In via Carlo Marenco di Moriondo la responsabile territoriale per il movimento politico Italia dei Diritti De Pierro Paola Torbidoni segnala una situazione di pericolo che perdura ormai da oltre due anni:” Tempo fa una ditta è stata incaricata di posizionare su via Carlo Marenco di Moriondo delle colonnine per il pagamento dei parcheggi. All’altezza del civico 55 da due anni o forse più, ci sono dei tondini in ferro che spuntano dal marciapiede messi lì probabilmente per posizionare una colonnina, cosa che non è stata poi effettuata. In tempi non sospetti, eseguendo quello che è il mio dovere di cittadina, oltre che una esponente IdD movimento per il quale la sicurezza delle persone va sempre messa in testa a tutto, – prosegue Torbidoni – ho segnalato questa situazione di pericolo alla Polizia Locale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

