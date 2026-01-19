Ospedale cercasi nuovo primario di Cardiologia | l' Asp indice il concorso per il dopo Caramanno

L'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha avviato un concorso pubblico per la selezione del nuovo primario di Cardiologia e Utic presso l'ospedale

L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha avviato ufficialmente le procedure per trovare la nuova guida della Cardiologia e Utic del presidio ospedaliero "San Giovanni di Dio". Con una deliberazione firmata dal direttore generale Giuseppe Capodieci, è stato indetto l'avviso pubblico per il.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Ospedale Papardo, Giuseppe Andò nuovo primario di Cardiologia

Il professor Giuseppe Andò è stato nominato nuovo primario di Cardiologia all’Ospedale Papardo di Messina. Con un consolidato background accademico e clinico, assume la guida dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia, UTIC ed Emodinamica, portando la sua esperienza e competenza al servizio della struttura sanitaria e dei pazienti.

AAA Cercasi donatori di sangue Ogni giorno all’Ospedale Niguarda circa 60 pazienti hanno bisogno di una trasfusione di sangue. Il sangue è sempre necessario ma alcuni periodi dell’anno sono più complessi di altri, ad esempio dopo le vacanze natalizie facebook