Ospedale cercasi nuovo primario di Cardiologia | l' Asp indice il concorso per il dopo Caramanno

L'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha avviato un concorso pubblico per la selezione del nuovo primario di Cardiologia e Utic presso l'ospedale

L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha avviato ufficialmente le procedure per trovare la nuova guida della Cardiologia e Utic del presidio ospedaliero "San Giovanni di Dio". Con una deliberazione firmata dal direttore generale Giuseppe Capodieci, è stato indetto l'avviso pubblico per il

Ospedale Papardo, Giuseppe Andò nuovo primario di Cardiologia
Il professor Giuseppe Andò è stato nominato nuovo primario di Cardiologia all’Ospedale Papardo di Messina. Con un consolidato background accademico e clinico, assume la guida dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia, UTIC ed Emodinamica, portando la sua esperienza e competenza al servizio della struttura sanitaria e dei pazienti.

