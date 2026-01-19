Orsini è attento subito ok Lepri

Orsini si distingue per la sua attenzione e reattività nelle situazioni di gioco, dimostrando affidabilità. Lepri, al suo debutto con il club, conferma il proprio valore, contribuendo alla fase difensiva con costanza. Entrambi i giocatori mostrano un buon livello di performance, rafforzando la compattezza della squadra. La loro presenza rappresenta un elemento positivo per la rosa, evidenziando impegno e solidità nelle partite.

Orsini 6,5: Sempre attento nelle occasioni in cui è chiamato in causa. Lepri 6,5: Al suo esordio in maglia rossoblù si conferma elemento di assoluto valore. Dalmazzi 7: Suo il gol del raddoppio. Suo l'assist per il vantaggio iniziale di Stoppa. Si sta confermando su buoni livelli di rendimento. Pezzola 6,5: Una partita senza sbavature. Puntale e preciso nelle chiusure. Zini 6,5: E' sempre più il jolly della Samb. Centrale, esterno di difesa ed ora anche quinto a destra. Sfiora anche il gol. (31'st Zoboletti sv: Si piazza sulla corsia destra a supporto dei compagni). Candellori 6: Lavoro oscuro ma redditizio come sempre.

