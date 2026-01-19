Oroscopo Marte entra in Acquario | quali saranno le prossime sfide Favoriti Gemelli e Bilancia Vergine e Bilancia in difficoltà

Il transito di Marte in Acquario, dal 23 gennaio al 2 marzo, porta nuove energie e stimoli nelle dinamiche personali e collettive. Questo periodo favorisce i segni di Aria, come Gemelli e Bilancia, mentre Vergine e altri segni di Terra potrebbero incontrare maggiori sfide. Con Marte che incarna azione e volontà, è importante affrontare le prossime settimane con equilibrio e consapevolezza delle proprie risorse.

Oroscopo n.3 (14–20 gennaio) Una settimana che sa di svolta emotiva. La Luna Nuova in Capricorno rimette ordine nei legami, Marte chiede responsabilità, mentre Venere e Mercurio in Aquario portano aria nuova, dialoghi sinceri e amori meno convenzional - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.