Oroscopo Marte entra in Acquario | quali saranno le prossime sfide Favoriti Gemelli e Bilancia Vergine e Bilancia in difficoltà
Il transito di Marte in Acquario, dal 23 gennaio al 2 marzo, porta nuove energie e stimoli nelle dinamiche personali e collettive. Questo periodo favorisce i segni di Aria, come Gemelli e Bilancia, mentre Vergine e altri segni di Terra potrebbero incontrare maggiori sfide. Con Marte che incarna azione e volontà, è importante affrontare le prossime settimane con equilibrio e consapevolezza delle proprie risorse.
Marte, il pianeta che governa il coraggio, l'azione, la volontà, entra nel segno dell’Acquario il 23 gennaio (dove rimane fino al 2 marzo). Il cambiamento chiama e la voglia di rinnovarsi e di sfidare vecchi preconcetti travolge tutto. In astrologia Marte regola la forza, la determinazione, e l'affermazione di sé. Marte nei segni Assume caratteristiche diverse a seconda del segno in cui si trova. Quando è in Ariete o Scorpione, segni del suo domicilio, esprime al massimo la volontà di combattere e il bisogno di nuove sfide, favorendo intraprendenza, coraggio e passione. Nel segno del Capricorno, dove è in esaltazione, la determinazione la fa da padrona, permettendo di raggiungere i propri obiettivi con strategia e sicurezza. 🔗 Leggi su Leggo.it
