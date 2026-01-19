Scopri l'oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026, un momento per riflettere sui propri obiettivi e sulle influenze astrali. In questa fase, i segni possono trovare nuove energie e spunti di crescita, mentre alcuni eventi esterni potrebbero offrire opportunità di rinnovamento. Un'occasione per orientarsi con chiarezza e serenità, ascoltando le proprie intuizioni e predisposizioni.

ARIETE – Djo (Joe Keery di Stranger Things ) primo su Spotify Global . È primo su Spotify Global da più di due settimane e con una media di 8 milioni di ascolti giornalieri, Djo. E lo è con la sua End of Beginning. Ma chi è Djo, questo cantautore che ha bloccato il dominio di Taylor Swift? Nientemeno che. Joe Keery, l’iconico e amatissimo Steve di Stranger Things. Un successo clamoroso per l’attore e cantante, arrivato dopo il Finale di Serie del fenomeno globale di Netflix. E ad avere una settimana clamorosa sarete anche voi dell’Ariete. Per tre motivi. 1) L’Amore: le Coppie Longeve ritroveranno l’intesa a letto, mentre i Single faranno incontri fortunati tra giovedì e sabato; 2) Il Lavoro: per chi è in cerca, qualche porta si aprirà già tra martedì e mercoledì, grazie a un picco di Luna e 3) La Fortuna: il picco di cui sopra durerà qualche giorno, dunque non fatevelo scappare e approfittatene per cambiare tutto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026

Oroscopo della settimana dal 19 al 25 Gennaio 2026

Scopri le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026, a cura di Valeria De Paola. Un’analisi chiara e precisa delle tendenze astrologiche per ogni segno zodiacale, utile per orientarti con consapevolezza nei giorni a venire. Leggi le previsioni e approfondisci le influenze delle stelle sulla tua settimana, in modo semplice e obiettivo.

L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026: Gemelli e Acquario creativi e ispirati

L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026 evidenzia l’influenza dei pianeti in Acquario, tra cui Sole, Venere, Mercurio e, dal 23, Marte. Questi transiti favoriscono creatività, ispirazione e nuove prospettive, in particolare per i segni dei Gemelli e dell’Acquario. Un periodo propizio per rinnovare approcci e mettere in campo idee originali, con un’attenzione particolare alle opportunità di crescita personale e professionale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

L'oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026: le previsioni segno per segno - Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026 sono Ariete, ... notizie.it