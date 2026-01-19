Ornella Vanoni l' emozionante letterina di Luciana Littizzetto | Siamo tutti qui per te

Luciana Littizzetto ha dedicato una lettera a Ornella Vanoni durante una puntata di Che Tempo Che Fa, in ricordo della celebre cantante scomparsa il 21 novembre 2025. L'intervento, semplice e rispettoso, ha espresso affetto e stima, sottolineando l’importanza di Ornella nella musica italiana. Un momento di riconoscimento che ha coinvolto i telespettatori, evidenziando il valore duraturo dell’artista nel panorama culturale italiano.

Nel consueto appuntamento con la ‘ letterina ‘ all’interno di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha salutato – ancora una volta – Ornella Vanoni, all’interno della puntata speciale dedicata alla celebre cantante scomparsa il 21 novembre 2025. “Siamo tutti qui per te” ha esordito la comica, visibilmente emozionata. “Che privilegio parlare con te, godere della profonda leggerezza di cui tu sola eri capace” ha raccontato Luciana Littizzetto, che poi ha concluso: “Se lassù fai fatica a dormire, chiedi: qualcuno che sa rollare, lo trovi di sicuro”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Luciana Littizzetto dedica la sua letterina a Ornella Vanoni: "Se Roma ha la lupa e Cremona ha la tigre, Milano ha l'Ornella"

Luciana Littizzetto ha scritto una lettera dedicata a Ornella Vanoni, sottolineando il suo ruolo iconico nella musica italiana. La puntata speciale di domenica su Che tempo che fa e La7 ha celebrato la carriera dell’artista, confermando quanto il suo talento e la sua presenza siano ancora vivi nel cuore del pubblico. Un’occasione per ricordare una figura fondamentale della cultura italiana, amata e rispettata.

