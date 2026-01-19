“Ornella Senza Fine” è stato un evento televisivo trasmesso il 18 gennaio su Nove, che ha unito musica e riflessione. Con le performance di Mengoni, Mahmood, Emma e Annalisa, l’evento ha celebrato la figura di Ornella Vanoni, offrendo al pubblico momenti di emozione e introspezione. Un’occasione per riscoprire il valore della musica come strumento di vita e di amore, attraverso testimonianze e interpretazioni significative.

“Ho amato anche più del necessario, ho fatto il dovuto e lo straordinario”. Con queste parole di Ornella Vanoni ieri sera, 18 gennaio, si è concluso l’evento musicale “Ornella Senza Fine “, in onda sul Nove. Ma quello che si è consumato non è stata solo una magnifica serata di musica e parole, ma anche una lezione di vita. Ornella Vanoni ha lasciato una grande eredità con le sue canzoni, ma soprattutto con la sua vita vissuta sulle montagne russe dei sentimenti. L’elemento fondamentale per l’essere umano è e rimane la libertà. Libertà di amare, di sbagliare, di inciampare e di rialzarsi nel momento giusto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ornella Senza Fine" è stato un piccolo miracolo: l'evento televisivo che si trasforma in lezione di vita e d'amore. Mengoni, Mahmood, Emma e Annalisa emozionati

Ornella Senza Fine: da Morandi e Mengoni ad Annalisa e Mahmood, tutti da Fazio ad omaggiare la Vanoni

Nel primo appuntamento del 2026 di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio dedica un omaggio speciale a Ornella Vanoni, scomparsa nel novembre scorso. L'evento, intitolato Ornella Senza Fine, vede la partecipazione di artisti come Morandi, Mengoni, Annalisa e Mahmood, che rendono omaggio alla figura e alla musica della celebre cantante italiana. La serata, in prima serata sul Nove, rappresenta un tributo sincero e raccolto alla carriera di Ornella Vanoni.

Marco Mengoni, Annalisa e Mahmood fra gli ospiti della serata per Ornella Vanoni

Il 16 gennaio 2026 Milano rende omaggio a Ornella Vanoni con una speciale iniziativa: una aiuola dedicata alla cantante. La serata vedrà la partecipazione di ospiti come Marco Mengoni, Annalisa e Mahmood, e sarà l’occasione per ricordare il contributo artistico di Vanoni. Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e il loro staff hanno organizzato una puntata di ‘Che tempo che fa’ in suo onore, celebrando la sua lunga carriera musicale.

