Oria | investita morta anziana Strada provinciale per Francavilla Fontana

Una donna di 76 anni è deceduta dopo essere stata investita sulla strada provinciale per Francavilla Fontana. La donna, che aveva appena parcheggiato, stava attraversando la strada al momento dell’incidente. La vettura coinvolta era condotta da un uomo di 35 anni. L’incidente è ancora sotto indagine per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità.

La donna, 76 anni, aveva parcheggiato l’automobile e stava attraversando la strada. È stata investita dalla vettura condotta da un 35enne. L’anziana è morta sul colpo, praticamente sotto gli occhi di marito e figlia. Accaduto in periferia di Oria, strada provinciale di collegamento con Francavilla Fontana. L'articolo Oria: investita, morta anziana Strada provinciale per Francavilla Fontana proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Oria: investita, morta anziana Strada provinciale per Francavilla Fontana Leggi anche: Anziana investita e trascinata per venti metri, morta una 75enne: tragedia della strada a Pordenone Francavilla Fontana: dieci anni, morta nel pronto soccorso In serataUna tragedia ha sconvolto Francavilla Fontana, dove una bambina di dieci anni di Carovigno è deceduta nel pronto soccorso dell’ospedale “Camberlingo”. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Oria, scende da auto in panne e viene investita: morta 76enne davanti agli occhi di figlia - l conducente dell'auto che ha investito l'anziana si è fermato per i soccorsi. lagazzettadelmezzogiorno.it

La banda della marmotta torna a colpire ad Oria: due esplosioni per un solo bancomat, saltato in aria poco prima delle 4 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.