Ordine su Milan-Lecce | A Fullkrug non hanno sottratto la specialità di casa

"Dalla camera in hotel, nei giorni scorsi, ignoti gli han portato via orologi e soldi per 500mila euro ma non gli hanno sottratto la sua vena magica per il gol. E per il gol di testa, una specialità per la casa di Niclas Fullkrug". Il giornalista Franco Ordine parla della vittoria del Milan contro il Lecce e del gol di Fullkrug, primo con la maglia rossonera: "E infatti il suo primo gol made in Italy consegna al Milan il successo, agguantato a fatica e nell'ultimo tratto della sfida di San Siro". LEGGI ANCHE: Milan, Füllkrug fa sorridere Allegri. I guai di Camarda, l’idea per rinforzare la difesa >>> Il giornalista continua con la sua analisi per 'Il Giornale': "Consente ai rossoneri di restare nella scia dell'Inter a soli tre punti di distacco prendendo il largo sugli inseguitori della Champions, in particolare Juve e Bologna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il giornalista Franco Ordine ha commentato la recente sfida tra Cagliari e Milan, evidenziando la prestazione del Milan e il gol decisivo di Leao. Secondo Ordine, Fullkrug si è mostrato discreto, senza particolari spunti di rilievo. La ripresa della squadra rossonera appare promettente, segnando un passo importante nel cammino stagionale. Un risultato che offre segnali positivi, pur mantenendo un approccio equilibrato e analitico.

Ecco l'analisi della moviola di Milan-Lecce, partita della 21ª giornata di Serie A 2025-2026 conclusa con il risultato di 1-0. Si conferma regolare il gol di Füllkrug al 76’. Per quanto riguarda il primo tempo, vengono esaminati i momenti chiave, tra cui l’azione di Pulisic. Un’analisi dettagliata che chiarisce le decisioni arbitrali e le situazioni più discusse della partita.

