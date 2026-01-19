Ordine dei Commercialisti di Catania Giovanni Privitera eletto presidente

Giovanni Privitera è stato eletto nuovo presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania. Con una lunga esperienza nel settore, assume il ruolo con l’obiettivo di promuovere la professionalità e il aggiornamento continuo dei membri dell’Ordine. La sua nomina rappresenta un passo importante per lo sviluppo della categoria e per il sostegno ai professionisti che operano sul territorio catanese.

Giovanni Privitera è il nuovo presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania. L'elezione è avvenuta al termine delle consultazioni svoltesi nei giorni 15 e 16 gennaio, che hanno fatto registrare una partecipazione molto alta: hanno votato 1.625 iscritti, pari all’88,56% degli aventi diritto. Privitera, candidato della lista Identità & Futuro, ha ottenuto 900 preferenze. Nei prossimi giorni il nuovo Consiglio si riunirà per l'insediamento ufficiale e per la definizione delle cariche. Il mandato sarà incentrato sulla tutela e sulla valorizzazione della professione, oltre che sul rafforzamento del ruolo dei commercialisti nel tessuto economico e sociale del territorio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Ordine dei commercialisti di Como, Ottavio Mansi eletto presidente fino al 2030

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como ha concluso le elezioni per il rinnovo degli organi, svoltesi il 15 e 16 gennaio 2026. Ottavio Mansi è stato confermato presidente, incarico che manterrà fino al 2030. La votazione ha rafforzato la continuità e la stabilità dell'ente, volto a sostenere la professione nel territorio comasco.

Francesco Corbello eletto presidente dei commercialisti Napoli Nord

Francesco Corbello è stato eletto presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord, con la lista NEXT che ha ottenuto l’84% delle preferenze. La consultazione elettorale ha segnato un risultato significativo, stabilendo un record per Villano. Questi cambiamenti rappresentano un momento importante per l’ordine professionale, segnando un nuovo inizio e un impegno verso il rafforzamento delle attività e dei servizi rivolti ai commercialisti della zona.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Terni, commercialisti al voto: Stefano Stellati è il nuovo presidente dell’Ordine - Stefano Stellati è il nuovo presidente eletto al termine della due giorni di consultazioni per il rinnovo ... orvietolife.it