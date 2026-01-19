Ora riciclare i capi di fibre miste è possibile | Diamo ai tessuti una nuova vita

Riciclare capi di abbigliamento con fibre miste rappresenta una sfida significativa nel settore tessile. Attualmente, l’assenza di metodi efficaci per separare i materiali limita il recupero, portando molti capi a essere considerati rifiuti indifferenziati e destinati a discarica o inceneritore. Tuttavia, nuove soluzioni stanno emergendo per dare una seconda vita ai tessuti, contribuendo a un modello più sostenibile e responsabile.

RICICLARE capi di abbigliamento composti da tipi di fibre differenti rappresenta, ormai da qualche anno, una delle sfide più cruciali per il settore tessile: in assenza di un processo chimico o meccanico in grado di separare i diversi materiali e recuperarli, i capi in fibre miste possono essere trattati solo come rifiuti ‘indifferenziati’ e destinati, dunque, all’inceneritore o alla discarica. Una criticità di proporzioni enormi, se pensiamo che la stragrande maggioranza di ciò che indossiamo nella nostra quotidianità – dai capi sportivi a quelli tecnici, fino all’abbigliamento intimo – sono realizzati con un mix di fibre diverse, in gran parte sintetiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Riciclo dei capi in fibre miste: RadiciGroup, The Lycra Company e Triumph aprono nuova era per la moda circolare

RadiciGroup, The Lycra Company e Triumph inaugurano una nuova era per la moda circolare a Bergamo, affrontando la sfida del riciclo dei capi in fibre miste. Questa innovazione mira a superare le difficoltà di separazione dei materiali, contribuendo a ridurre i rifiuti tessili e promuovendo pratiche sostenibili nel settore moda.

Dagli scarti di fibre miste Radici «estrae» capi nuovi

Radici, in collaborazione con The Lycra Company e Triumph, ha avviato un progetto di quattro anni dedicato alla ricerca e allo sviluppo di capi innovativi. Sfruttando gli scarti di fibre miste, l'azienda ha creato un tessuto sostenibile che dà origine a un completo intimo, promuovendo un approccio più responsabile nel settore della moda.

