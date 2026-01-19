Operatori dimenticati: la lunga attesa dei venticinque precari della sanità Venticinque operatori socio-sanitari, uomini e donne, che da anni garantiscono servizi essenziali nel settore sanitario. Nonostante il loro impegno costante, attendono ancora una stabilizzazione del loro ruolo, evidenziando una situazione di incertezza e bisogno di risposte concrete. Questa situazione mette in luce le difficoltà dei professionisti del settore, spesso lasciati in secondo piano nel percorso di stabilizzazione.

Tra promesse disattese e silenzi istituzionali, la battaglia dei lavoratori che hanno tenuto in piedi gli ospedali durante la pandemia Venticinque operatori socio-sanitari. Venticinque volti, uomini e donne, che da anni svolgono il loro lavoro. Un lavoro che non ha ferie né orari, che non si ferma mai. E che, negli anni più critici della pandemia, ha sostenuto un sistema sanitario che stava per crollare. Hanno rischiato la vita, ma oggi sono ancora in bilico. Il concorso che doveva garantire loro stabilità è stato rimandato e, con esso, tutte le promesse fatte. Nulla è cambiato. Solo il silenzio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Paradosso intramoenia, liste d'attesa sgonfiate: la Corte dei Conti smaschera il "grande bluff" della sanità a Palermo

La Corte dei Conti evidenzia come, a Palermo, le liste d'attesa siano ridotte attraverso pratiche che favoriscono pochi, invece di migliorare l’efficienza del sistema sanitario pubblico. L’intramoenia, invece di rappresentare un’opportunità di accesso equo, si configura come un privilegio riservato a chi può permetterselo, creando disparità e mettendo in discussione la reale funzionalità della sanità locale.

Nella regione ci sono quasi tanti operatori sanitari quanti la media nazionale, ma le strutture sono fatiscenti e i reparti funzionano come 50 anni fa. Serve una riorganizzazione radicale, non chiamate per importare personale dall’estero - facebook.com facebook