Operaio di 55 anni perde un braccio stava lavorando in una cava di via Eridano

Un operaio di 55 anni ha subito un grave infortunio durante le operazioni in una cava di via Eridano a Ferrara. L’incidente si è verificato il 19 gennaio 2026, causando la perdita di un braccio all’uomo. Le autorità stanno intervenendo per chiarire le dinamiche dell’accaduto e garantire le corrette procedure di sicurezza sul sito.

Ferrara, 19 gennaio 2026 – Un operaio è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in una cava in via Eridano. L'uomo, 55 anni, è rimasto incastrato con un braccio all'interno di un macchinario per tritare gli scarti inerti dell'edilizia. Immediato l'allarme ai soccorritori che, giunti sul posto, si sono presi cura del malcapitato lavoratore. Nell'infortunio l'uomo ha perso un braccio. Dopo le prime cure sul posto è stato portato all'ospedale di Cona, dove si trova tuttora ricoverato. In via Eridano sono intervenuti i carabinieri e il personale della Medicina del lavoro dell'Ausl, incaricati di ricostruire i dettagli del drammatico infortunio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Operaio di 55 anni perde un braccio, stava lavorando in una cava di via Eridano Ancora un grave incidente sul lavoro, operaio perde un braccio mentre lavora nella cavaUn altro incidente sul lavoro si è verificato nel Ferrarese, poche settimane dopo l’infortunio presso la ditta Kastamonu di Pomposa. Leggi anche: Operaio ustionato da una sostanza chimica alla Rotografica Vicentina: il 44enne stava lavorando con dei reagenti Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Incidente sul lavoro in una cava: operaio perde un braccio in un macchinario - 30, un operaio di 55 anni ha perso il braccio all’interno di un macchinario. unionesarda.it

