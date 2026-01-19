Il segretario generale dell'ONU, António Guterres, ha criticato gli Stati Uniti, affermando che il paese agisce impunemente e considera il proprio potere superiore al diritto internazionale. Questa dichiarazione sottolinea le tensioni tra la comunità internazionale e gli Stati Uniti riguardo alle rispettive responsabilità e al rispetto delle norme globali. La questione solleva interrogativi sulla conformità degli Stati Uniti alle norme internazionali e sull’efficacia del sistema multilaterale.

Lo ha dichiarato alla Bbc il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, aggiungendo che la “chiara convinzione” di Washington è che le soluzioni multilaterali siano irrilevanti. Il Consiglio di sicurezza – ha detto ancora – creato per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, non rappresenta più il mondo ed è “inefficace”. Guterres ha affermato che l’Onu necessita di riforme per affrontare “i problemi e le sfide drammatiche” che i suoi 193 membri si trovano ad affrontare. “C’è chi ritiene che il potere della legge debba essere sostituito dalla legge del potere”, ha detto il capo delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Onu, Guterres contro gli Usa: “agiscono impunemente”

Il silenzio internazionale sull’Iran può avere conseguenze gravi. Masih Alinejad, attivista e voce della società civile iraniana, ha sottolineato l’importanza di ascoltare le istanze di chi si oppone alle repressioni nel suo paese. Nel suo intervento all’ONU, ha evidenziato la necessità di un’attenzione concreta e condivisa per tutelare i diritti umani e creare un reale cambiamento, evitando che il silenzio contribuisca a perpetuare violazioni e ingiustizie.

