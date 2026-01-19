Onde alte fino a 7 metri Maltempo panico nella regione italiana

Un’ondata di maltempo sta interessando la regione italiana, con onde alte fino a 7 metri e condizioni meteorologiche avverse. La Protezione civile regionale ha emesso un allerta, segnalando un quadro meteorologico particolarmente complesso tra la notte e la giornata successiva, con particolare attenzione al versante orientale dell’isola. La situazione richiede attenzione e monitoraggio costante per garantire la sicurezza delle zone più esposte.

L’ondata di maltempo che sta investendo la regione italiana entra nella fase più critica. A lanciare l’allarme è la Protezione civile regionale, che parla di uno scenario particolarmente complesso tra la notte e la giornata di domani, con il versante orientale dell’Isola tra i più esposti. Le condizioni meteo, caratterizzate da forti venti di scirocco, piogge intense e mareggiate, hanno già spinto le autorità ad attivare i protocolli di emergenza. “Abbiamo messo in campo quanto necessario per fronteggiare l’ondata di maltempo in Sicilia, con il picco atteso tra stanotte e domani, soprattutto sul versante orientale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Onde alte tre metri per il maltempo: 4 morti a Tenerife

Maltempo in Campania, Ischia e Procida isolate: onde alte più di 3 metri nel GolfoA causa delle condizioni meteorologiche avverse, le isole di Ischia e Procida sono attualmente isolate, con onde che nel Golfo di Napoli superano i 3 metri di altezza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il Ciclone Harry si abbatte sul sud Italia, scuole chiuse per due giorni: «Onde alte fino a 9 metri». Perché è così pericoloso - E' scattata l'allerta rossa su parte di Sardegna e Sicilia a causa di una violenta ondata di maltempo con decine di comuni che hanno ... leggo.it