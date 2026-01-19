Omicidio Vignola Uber Capucci condannato a 17 anni

Uber Capucci, 69 anni di Vignola, è stato condannato a 17 anni e 4 mesi di reclusione per il duplice omicidio della madre Anna Malmusi e del fratello Emore, avvenuto nell’ottobre 2023. La sentenza è stata pronunciata questa mattina in tribunale a Modena. La vicenda ha suscitato grande attenzione nell’area, evidenziando le delicate dinamiche di un caso giudiziario complesso.

Modena, 19 gennaio 2026 – Uber Capucci, 69enne di Vignola, nel Modenese, accusato del duplice omicidio avvenuto nell’ottobre del 2023 della madre, Anna Malmusi, di 88 anni, e del fratello Emore, due anni più giovane di lui, è stato condannato questa mattina in tribunale a Modena a 17 anni e 4 mesi nel processo di primo grado. Capucci non è stato riconosciuto colpevole per la morte della donna anziana e giudicato quindi colpevole per il solo omicidio del fratello Emore, che sarebbe avvenuto d’impeto e senza premeditazione. Sarebbe dunque stato proprio Emore a uccidere la donna, che versava in gravi condizioni a letto per via di una malattia, soffocandola, poi Uber Capucci avrebbe ucciso il fratello stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Vignola, Uber Capucci condannato a 17 anni Leggi anche: Madre e fratello morti in casa, per Uber Capucci chiesta la condanna all'ergastolo Leggi anche: Omicidio Aurora Tila, l'ex fidanzato condannato a 17 anni La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Omicidio Capucci, la difesa: "Nessuna premeditazione" - Vignola, il 67enne Uber è accusato di aver ucciso il fratello e la madre. ilrestodelcarlino.it SICUREZZA SUI TRENI, DASPO URBANO NELLE STAZIONI DI VIGNOLA E SAVIGNANO Continua a restare alta l’attenzione sulla sicurezza anche sulle linee ferroviarie, dopo l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio. La linea a più alto rischio aggressi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.