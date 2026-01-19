Omicidio Verzeni la nuova legale di Sangare | Punti che non tornano fascicolo da approfondire

Tiziana Bacicca, nuova legale di Moussa Sangare, ha espresso dubbi su alcuni aspetti del caso Verzeni, sottolineando la necessità di approfondire il fascicolo. La sentenza relativa all’omicidio di Bergamo è stata rinviata al 25 febbraio. Sangare, presente in aula, ha assistito alla decisione dei giudici, mentre l’avvocata ha evidenziato elementi che, a suo avviso, meritano ulteriori verifiche.

Bergamo, 19 gennaio 2026 – "Ci sono dei punti che non tornano, e sono a suo favore ”. Lo ha detto Tiziana Bacicca, la nuova avvocata di Moussa Sangare, fuori dal tribunale di Bergamo dove era stata appena rinviata al 25 febbraio la sentenza n ei confronti del suo assistito, apparso brevemente in aula accanto a lei per sentire la decisione dei giudici. Il processo per l’omicidio. L’uomo è a processo in Corte d’Assise per l’omicidio di Sharon Verzeni, 33 anni, uccisa la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024 a Terno d’Isola, e il pm Emanuele Marchis ha chiesto l’ergastolo. “La nomina di un nuovo avvocato non cambia la sostanza dei fatti: Moussa Sangare è e resta l'assassino di Sharon Verzeni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

