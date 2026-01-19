Omicidio Verzeni il nuovo avvocato di Sangare chiede un rinvio | Punti che non tornano a favore dell’imputato

L’avvocato Tiziana Bacicca, nuovo difensore di Moussa Sangare, ha richiesto un rinvio nel processo per l’omicidio Verzeni, evidenziando elementi che, a suo avviso, non favoriscono l’imputato. La richiesta di termine a difesa interrompe la prevista giornata di sentenza a Terno d’Isola, aprendo nuovi interrogativi sul procedimento e sulle possibili implicazioni per il caso.

Terno d’Isola. Doveva essere il giorno della sentenza. Invece l’avvocato Tiziana Bacicca, il nuovo difensore nominato da Moussa Sangare, ha chiesto un termine a difesa. Le serve un po’ di tempo per studiare il caso del 30enne, originario del Mali, accusato dell’omicidio volontario pluriaggravato di Sharon Verzeni, avvenuto a Terno d’Isola il 29 luglio 2024. Il giorno dopo l’udienza del 12 gennaio scorso, durante la quale il precedente difensore, l’avvocato Giacomo Maj, ha concluso presentando la sua requisitoria, Sangare gli ha revocato il mandato. Ha detto apertamente in aula che non si sentiva rappresentato e, nel bel mezzo delle richieste, è voluto tornare in carcere.🔗 Leggi su Bergamonews.it

“Ci sono dei punti che non tornano, e sono a suo favore”, il cambio di avvocato di Sangare fa slittare la sentenza sull’omicidio di Verzeni

Il processo a Moussa Sangare, sospettato dell’omicidio di Sharon Verzeni, è stato rinviato al 25 febbraio 2024. La modifica dell’avvocato difensore di Sangare ha causato uno slittamento nella definizione della sentenza. La vicenda giudiziaria prosegue con nuovi sviluppi, mentre si attendono ulteriori approfondimenti sul caso.

Omicidio Verzeni, la nuova legale di Sangare: “Punti che non tornano, fascicolo da approfondire”

Tiziana Bacicca, nuova legale di Moussa Sangare, ha espresso dubbi su alcuni aspetti del caso Verzeni, sottolineando la necessità di approfondire il fascicolo. La sentenza relativa all’omicidio di Bergamo è stata rinviata al 25 febbraio. Sangare, presente in aula, ha assistito alla decisione dei giudici, mentre l’avvocata ha evidenziato elementi che, a suo avviso, meritano ulteriori verifiche.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Rinviata sentenza su omicidio Sharon Verzeni, la nuova legale di Sangare: “Nel fascicolo elementi a suo favore” - La sentenza, prevista per oggi, è stata rinviata al 25 febbraio, perché Moussa Sangare, accusato di omicidio per la morte di Sharon Verzeni, ha deciso ... fanpage.it