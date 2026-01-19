Omicidio Verzeni il legale della famiglia | Sangare è e resta l' assassino

Il legale della famiglia Verzeni ribadisce che Moussa Sangare è l’unico responsabile dell’omicidio di Sharon Verzeni. Nonostante il cambio di difensore da parte dell’imputato, l’avvocato sottolinea che la posizione di Sangare non cambia e che rimane la persona responsabile del delitto. La sua dichiarazione mira a confermare la convinzione di tutta la famiglia e a rafforzare la linea di accusa nel procedimento giudiziario.

(LaPresse) “L’imputato ha esercitato un suo diritto”, cambiando difensore, ma “credo che la nomina di nuovo avvocato non cambi la sostanza dei fatti: Moussa Sangare è e resta l’assassino di Sharon Verzeni”. Lo ha detto l’avvocato Luigi Scudieri, che rappresenta la famiglia di Sharon Verzeni e del fidanzato Sergio Ruocco, parti civili nel processo contro Moussa Sangare per la morte della 33enne avvenuta la notte fra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’isola, in provincia di Bergamo, lasciando il tribunale. “Ha ucciso Sharon Verzeni con premeditazione per motivi futili – ha sottolineato – Sergio Ruocco e la famiglia Verzeni combattono tutti i giorni con il dolore per averla persa per mano dell’imputato, quindi un rinvio di un mese non cambia assolutamente nulla”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

